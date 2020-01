L1 - Nîmes renoue enfin avec la victoire face à Reims !

Trois mois et demi après son dernier succès en championnat, le Nîmes Olympique s'est imposé face à Reims (2-0) lors de la 20ème journée de Ligue 1 !

Ligue 1 - 20e Journée Nîmes 2 - 01 - 0 Reims R. Ripart 15'

Y. Benrahou 90' +3



Avant dernier de Ligue 1 et sur une série de 12 matchs sans victoire en championnat, le Nîmes Olympique recevait ce samedi soir le Stade de Reims, meilleure défense du championnat à égalité avec le Paris Saint-Germain avant cette rencontre. La première période de ce match a été marquée par un certain excès d'agressivité et d'engagement avec 24 fautes au total. Au niveau du jeu, Bernardoni a dû se montrer vigilant dès les premières minutes lorsqu'un ballon dévié par Martinez filait vers les buts. (7e). Au quart d'heure de jeu, les Crocos ont pris les devants grâce à Ripart ! Sur un corner, celui-ci a coupé la trajectoire du ballon une première fois. La défense rémoise n'est pas parvenue à se dégager et Ripart en a profité pour pousser le cuir au fond des filets en taclant (15e). Malmenés, les Rémois ont eu l'opportunité de revenir peu avant la demi-heure de jeu mais le but de Dia a été logiquement refusé pour une position de hors-jeu (27e). Au milieu des fautes, Ripart s'est procuré une occasion de faire le break juste avant la pause mais sa tentative du gauche a été stoppée par Rajkovic (42e).

En seconde période, les deux équipes ont gardé le rythme en terme de fautes commises. Dès le retour des vestiaires, Suk a écopé d'un carton jaune, rapidement imité par Doumbia (55e) et Romao (57e). En revanche, il s'agissait du second avertissement pour le capitaine rémois qui a donc été exclu ! Dans la foulée, les Nîmois sont passés tout proche de doubler la mise mais la tête de Ferhat à la retombée d'un coup franc s'est écrasée sur le poteau (58e). David Guion n'a pas tardé pour réagir et a décidé de remplacer Suk et Doumbia, tout deux avertis, à l'heure de jeu (60e). A l'entame du dernier quart d'heure, les Crocos ont frôlé la correctionnelle. Munetsi a d'abord raté sa reprise puis Dia a totalement manqué son coup de tête alors qu'il était esseulé au second poteau (74e) ! La fin de match a été décousue et brouillonne. D'un côté, les Rémois ont tenté de revenir au score, de l'autre, les Nîmois se sont concentrés à garder leur avantage. Et mieux que cela, les Crocos ont scellé leur succès grâce à un coup franc direct de Benrahou dans le temps additionnel (90e+3). Le joueur prêté par Bordeaux a ainsi marqué pour sa première avec le Nîmes Olympique ! Avec ce succès, Nîmes reste avant-dernier mais prend trois points d'avance sur Toulouse et revient à deux points d'Amiens. Reims glisse à la dixième place.

L'HOMME DU MATCH

Y.Benrahou (Nîmes). Le jeune joueur de 20 ans prêté par les Girondins a brillé pour sa première avec Nîmes. Très actif (20 duels disputés), il a provoqué de nombreuses fautes (5 tacles reçus) tout en faisant preuve d'une belle qualité technique (100% de dribbles réussis). Enfin, sa qualité de passe (83% de passes réussies, 4 passes clés) a grandement aidé les Crocos à aller chercher cette première victoire depuis fin septembre.