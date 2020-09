L1 - Nîmes revient in extremis sur Lens ! (analyse)

Le Nîmes Olympique a accroché un match nul in extremis face à Lens, ce dimanche, au Stade des Costières (1-1).

Ligue 1 - 5e Journée Nîmes 1 - 10 - 1 Lens Z. Ferhat 87'

34' I. Ganago



LE FAIT DU MATCH

Lens trouve la transversale en début de match, Nîmes plante en fin de match. Au tout début de la rencontre, Gaël Kakuta est tout proche d'envoyer Lens sur orbite. Sur un coup-franc de 25 mètres, le Gaucher trouve la barre transversale de Reynet (7ème). Si Lens inscrit le premier but de la rencontre par la suite, les Sang-et-Or n'obtiennent qu'un point de leur déplacement à cause du but en fin de match de Ferhat.

LES BUTS

0-1 (34ème) : côté gauche, Gaël Kakuta profite d'un ballon perdu par la défense adverse et centre à ras de terre au premier poteau. Ganago, seul au but, trompe Reynet grâce à une reprise du plat du pied gauche petit filet opposé.

1-1 (87ème) : Ripart profite d'une longue transversale précise pour déborder Boura dans le couloir gauche. L'attaquant centre en retrait et Ferhat reprend du droit en taclant. L'Algérien prend Leca à contre-pied.

L'HOMME DU MATCH

Gaël Kakuta (Lens) : une passe décisive, une frappe sur la transversale, 65 ballons touchés mais aussi quatre passes clés, le milieu offensif était encore dans tous les bons coups ce dimanche après-midi. S'il n'a pas permis aux siens de repartir avec les trois points, le gaucher confirme son excellent début de saison.

LES CONSÉQUENCES

Lens manque l'occasion de monter sur le podium ! Tout proche de s'installer à la troisième place avec la victoire, les Sang-et-Or ont été rejoints au score en fin de match par Nîmes. Résultat, un match nul plutôt logique entre les deux formations au vue de la physionomie du match. Les Lensois, sixièmes ce soir, retiennent toutefois leur souffle après la sortie de Ganago, au retour des vestiaires, sur blessure.

À l'inverse, le match nul permet de récompenser la force de caractère des Crocos. Les locaux, qui n'ont rien lâché, ont fini par arracher ce point du nul sur une frappe de Zinédine Ferhat ! Quatorzième après la rencontre, les Nîmois enchaînent un deuxième match sans défaite après le nul à Lyon la semaine passée.