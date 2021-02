L1 - Nîmes sort de la zone rouge en battant Lorient ! (analyse)

À l'arrachée, le Nîmes Olympique fait une très bonne opération en remportant le duel des mal classés face à Lorient. Renaud Ripart, sur pénalty, a offert la victoire aux siens à la 88ème minute ! Le NO quitte la zone rouge avec ce succès !

LE FAIT DU MATCH

Les poteaux, les amis de Baptiste Reynet. S'il a encore réalisé une très grande prestation ce mercredi soir, le portier nîmois doit aussi remercier ses montants. Par deux fois, les poteaux ont repoussé les tentatives lorientaises lorsqu'il était battu. À la demi-heure de jeu, une frappe pied droit de 30 mètres de Laporte vient s'écraser sur la barre transversale du Croco, avant une tête surpuissante de Terem Moffi sur le poteau droit (57ème). Lorient a tenté, mais n'a pas été récompensé.

LE BUT

1-0 (88ème) : après avoir été dominé toute la seconde mi-temps, Nîmes trouve la solution sur pénalty ! Sur un corner d'Eliasson, Gravillon dévie le ballon de la main et oblige l'arbitre à désigner le point de pénalty, après assistance vidéo. Renaud Ripart n'a pas tremblé pour permettre à son équipe de remporter les trois points.

L'HOMME DU MATCH

Lamine Fomba (Nîmes) : au milieu de terrain, le Nîmois a réalisé un travail de l'ombre impressionnant malgré les difficultés de son équipe. Avec 53 ballons touchés, 71% de passes réussies, il a tenté d'apporter offensivement mais il a surtout été crucial en phase défensive : 3 dégagements, 1 tir contré, 3 interceptions, 5 tacles.

LES CONSÉQUENCES

Nîmes n'est plus relégable ! Avec leur victoire 1-0 face à Lorient, les Crocos s'extirpent de la zone de relégation en prenant la 17ème place. Les Nîmois, qui ont énormément souffert ce soir, peuvent remercier les poteaux de Baptiste Reynet et l'erreur de Gravillon. Le NO est, désormais, 17èmes de Ligue 1, un point devant Nantes (18ème), grâce à ses 3 victoires consécutives, sans encaisser le moindre but.

Côté Lorientais, cette défaite risque de faire énormément de mal au moral des joueurs. Les Merlus, dominateurs, ont trouvé par deux fois les poteaux et ont offert le but de la victoire sur une faute de main. Lorient est 19ème, à égalité avec Nantes (18ème), et devra se battre jusqu'au bout pour le maintien.