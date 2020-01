L1 - Nîmes vient à bout de Reims, Toulouse s'effondre face à Brest : le récap' du multiplex

Pour cette première journée de championnat de 2020, cinq matchs avaient lieu ce samedi soir et le suspens était au rendez-vous.

On commence, directement, par le match le plus prolifique de la soirée : Toulouse-Brest (2-5). Les Pitchouns ont très mal débuté la rencontre en encaissant un but précoce de Yoann Court (7ème) mais ont bien réagi grâce à Diakité. Le jeune Toulousain a envoyé ses coéquipiers sur orbite en s'offrant deux buts coup sur coup (16ème, 20ème). Alors que le TFC se montrait plutôt solide, le club occitan s'est complètement effondré à compter des vingt dernières minutes. En effet, les Brestois ont inscrit 4 buts en l'espace de vingt minutes pour s'offrir une belle et large victoire (5-2).

Du côté du Nîmes Olympique, cette victoire face à Reims (2-0) risque de faire le plus grand bien. Les Crocos, mal en points en championnat, peuvent remercier la nouvelle recrue, le jeune Yassine Benrahou, arrivé cette semaine dans le Gard. Le milieu offensif a délivré toutes les Costières en scellant la victoire à dans le temps additionnel grâce à un coup-franc. Avant lui, Renaud Ripart avait ouvert la marque en première période (15ème).

Dans les autres rencontres de la soirée, le MHSC a enfin brisé sa malédiction en remportant son premier match à l'extérieur à Amiens (2-1). Malgré l'ouverture du score des Picards en première mi-temps, les Héraultais ont fait la différence au retour des vestiaires grâce au duo Delort-Laborde. Angers et Nice se sont partagés les points (1-1), tandis que Metz a remporté son derby (1-0) face à Strasbourg.

LES RÉSULTATS DE LA 20E JOURNÉE DE LIGUE 1

Vendredi 10 janvier

Rennes - Marseille : 0-1

Samedi 11 janvier

Bordeaux - Lyon : 1-2

Metz - Strasbourg : 1-0

Nîmes - Reims : 2-0

Toulouse - Brest : 2-5

Angers - Nice : 1-1

Amiens - Montpellier : 1-2

Dimanche 12 janvier

15h : St-Etienne - Nantes

17h : Dijon - Lille

21h : Paris - Monaco