L1 - Noël Le Graët n'est pas (totalement) opposé au passage à 18 clubs

Vincent Labrune a évoqué lors d'un entretien avec le Journal du Dimanche sa volonté de revoir une Ligue 1 à 18 clubs. Un doux rêve que plusieurs ont eu avant lui et qui risque de lui attirer les foudres de plusieurs dirigeants de clubs. Si pour l'heure seul Didier Deschamps se rallie à ses côtés, Noël Le Graët pourrait se laisser convaincre mais juge que ce n'est pas encore le bon moment.

"Ca mérite une étude" reconnait le président de la Fédération Française de Football. Cela mérite davantage de réflexion. Il faudrait réaliser une étude financière, interroger les chaînes de télévision. Cela fait quand même des matches en moins. On ne peut pas dire comme ça : “Je lance une pièce en l’air et, suivant le côté où elle retombe, c’est oui ou non”. Cela peut mettre le bazar avec les télés. Cela ne peut pas se faire tout de suite. Ce n’est pas le bon moment. Au niveau télévisé, on ne sait pas trop qui nous diffuse… Est-ce que les chaînes de télévision sont prêtes à diffuser moins de matches et à quel prix ? Ça ne se fait pas comme ça. Il y a quand même quelques tables rondes à organiser..." a déclaré le patron de la FFF dans les colonnes de L'Equipe.