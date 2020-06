L1 - OL : Houllier en rajoute une couche sur l'arrêt du championnat

A Lyon, les répétitions ne font visiblement pas peur. Alors que Jean-Michel Aulas multiplie encore et encore les sorties médiatiques pour une reprise de la Ligue 1, son conseiller, Gérard Houllier, s'est de nouveau exprimé sans langue de bois au sujet de l'arrêt des compétitions en France. Après avoir évoqué un complot contre l'OL en mai dernier, l'ancien dirigeant de Liverpool a encore une fois critiqué la décision des instances françaises lors d'une interview pour le Mirror. "Pour moi, le football est synonyme d'espoir et d'optimisme. Le football en Allemagne a repris, ce qui est juste pour la compétition et aussi un énorme coup de pouce mentalement pour la population. La France a fait une erreur. Elle a pris une décision très rapide."

Malgré l'obstination du président lyonnais, le gouvernement et les instances campent sur leurs positions et ont réaffirmé que les compétitions ne reprendraient pas. Ce qui a le don d'exaspérer Houllier. "C’était déjà stupide, mais ça en devient obstiné. Ils devraient dire : 'Nous avons fait une erreur, maintenant nous la corrigeons et nous recommençons'. [...] La Premier League a attendu jusqu'à la dernière minute pour voir si elle pourrait reprendre la compétition ou non. Je pense que c'est une très bonne chose" a-t-il déclaré.