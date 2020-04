L1 - OL : le pessimisme grandit chez Jean-Michel Aulas

Depuis le 11 mars dernier, date à laquelle le championnat de France a été arrêté, la situation n'a pas réellement évoluée. Chez les dirigeants, l'incertitude est toujours aussi grande concernant une reprise, ou non, du championnat. Interrogé par L'Equipe ce dimanche au sujet de la situation, Jean-Michel Aulas ne cache pas son pessimisme grandissant quant à une reprise du football dans de bonnes conditions au fur et à mesure que les jours passent.

"Il y a des doutes (sur la reprise de la L1) au travers de ce qui se passe avec la pandémie. Le déconfinement peut aussi poser problème vis-à-vis des acteurs des joueurs, des entraîneurs, et des spectateurs car l’essence d’un match de football est d’être un spectacle avec des supporters. Le pourcentage de chances que l’on puisse terminer tous les matchs est plus faible aujourd’hui que le 11 mars, lorsqu’on a arrêté. On va tout faire quand même pour trouver des solutions" a expliqué le président lyonnais.