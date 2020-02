L1 - OL-ASSE : des débordements à la veille du derby

A la veille du derby entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne (dimanche, 21h) au Groupama Stadium, des affrontements entre plusieurs groupes d'individus ont éclaté dans les rues de Lyon. Plus tôt dans la soirée, les Magic Fans, un groupe de supporters stéphanois, ont publié un communiqué dans lequel ils indiquent s'être déplacés à Lyon malgré l'interdiction de déplacement. Quelques heures après la publication de celui-ci, des débordements ont eu lieu dans la ville et ne sont pas pour rassurés à quelques heures du match. Pour rappel, les supporters stéphanois sont privés de ce court déplacement pour le derby pour la septième année consécutive.

J’ai effacé la légende précédente en attendant d’en savoir plus sur les incidents. Plusieurs versions différentes sur place sur l’identité des protagonistes: certains parlent de stéphanois vs lyonnais, d’autres d’identitaires à la recherche de stéphanois mais tombés sur des anar pic.twitter.com/PPwswpv3lq — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) February 29, 2020