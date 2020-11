L1 - OL-ASSE : Quand Léo Dubois exulte devant Denis Bouanga après le pénalty raté

Léo Dubois voulait cette victoire de l'OL dans le derby face à l'AS Saint-Etienne (2-1). Et logiquement, le défenseur lyonnais n'était pas des plus rassurés lorsque Denis Bouanga a eu l'opportunité d'égaliser, à cinq minutes de la fin du match, sur pénalty. Malheureusement pour les Stéphanois, le tir du Gabonais est passé à côté des cages d'Anthony Lopes et le derby a finalement été remporté par les Gones. Au moment de ce pénalty manqué, Léo Dubois a exulté et n'a pas hésité à le faire devant le malheureux Stéphanois, comme le montre le ralenti de Téléfoot !

Quand Léo Dubois exulte devant Denis Bouanga après le pénalty raté #OLASSE pic.twitter.com/HpcCmwxuJO — MadeInFOOT (@madeinfoot) November 9, 2020