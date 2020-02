L1 - OL-ASSE : Rudi Garcia tourné vers le derby

Au lendemain de la victoire de l'OL devant la Juventus (1-0 en 8e de finale aller de la LDC), Rudi Garcia était sur le plateau d'OL TV jeudi soir. Après avoir débriefé l'exploit de ses hommes face à la Vieille Dame, le coach lyonnais s'est rapidement projeté sur le derby qui les attend dimanche soir contre le voisin stéphanois (21h, 27e journée de Ligue 1).

"On a besoin de gagner le derby, même si on sait que la Champions League est coûteuse au niveau de l’énergie. On pensera à la Coupe de France (mercredi prochain face au PSG en demi-finale, ndlr) ensuite mais maintenant on doit bien récupérer. On prépare déjà l’adversaire", a assuré Garcia, avant d'envoyer un message aux habitués du Groupama Stadium. "On a vu l’importance d’un douzième homme hier (mercredi). Ils ont poussé et défendu avec nous jusqu’au bout et on aura encore besoin d’eux dimanche. Il fallait gagner à Metz avant la Champions League mais aussi dimanche après la Champions League lors du derby pour revenir sur les trois premiers." L'OL est actuellement 7e de Ligue 1 avec 7 points de retard sur le podium.