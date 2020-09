L1 - OL/Nîmes : Lopes s'insurge des mauvais résultats

Après avoir été tristement accroché par le Nîmes Olympique (0-0) lors de la 4e journée de cette Ligue 1, Anthony Lopes a dressé un bilan assez lucide du début de saison de son OL après le match, au micro de Telefoot. Le gardien rhodanien n'a pas caché sa déception quant à l'entame du championnat entreprise par ses coéquipiers, et attend une réaction de la part du groupe.

"Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Je pense. Enfin, s'inquiéter c'est un grand mot, mais 5 points sur 12 en étant l'Olympique Lyonnais, c'est tout simplement inadmissible. On se doit de faire carton plein à domicile, on connait ces matchs-là, ils sont ultra-importants pour prendre le maximum de points." a ainsi déclaré le portier portugais, avant de souligner son agacement quant à ces points perdus à domicile. "Quand on ne gagne pas à domicile, il y a de la frustration, de l'énervement. Il faut essayer d'avancer".