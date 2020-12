L1 - OM - ASM : les compos probables

L'Olympique de Marseille reçoit l'AS Monaco ce samedi à 17 heures dans le cadre de la 14ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, André Villas-Boas devra composer sans Jordan Amavi et Nemanja Radonjic qui sont tous les deux en phase de reprise. Dimitri Payet est quant à lui suspendu. Côté Monégasque, Benjamin Lecomte, Cesc Fàbregas, Djibril Sidibé et Aleksandr Golovin sont tous les quatre blessés et ne seront pas du voyage pour Marseille.

Ligue 1 - 14e Journée

OLYMPIQUE DE MARSEILLE - AS MONACO

OM : Mandanda (cap) - Nagatomo, Caleta-Car, Gonzalez, Sakai - Kamara, Rongier, Sanson, Cuisance - Thauvin, Benedetto

Monaco : Mannone - Aguilar, Disasi, Badiashile, Caio Henrique - Diop, Tchouaméni, Fofana, Martins - Ben Yedder (cap), Volland