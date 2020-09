L1 - OM - ASSE : les compos probables

Qui prendra la tête du classement à l'issue des trois premières journées complètes de Ligue 1 ? C'est tout l'enjeu de ce match en retard de la 1ère journée entre l'Olympique de Marseille et l'AS St-Etienne, ce jeudi soir (21h) au Vélodrome. Vainqueurs de leurs deux premiers matchs, respectivement à Brest et Paris et contre Lorient et Strasbourg, les deux équipes ont l'occasion de s'assoir seules sur le fauteuil de leader, actuellement détenu par Rennes (7 points).

Privé de Jordan Amavi et Dario Benedetto, exclus à Paris dimanche dernier, l'OM a enregistré les retours de Bouna Sarr et Morgan Sanson. Le premier pourrait permettre à Hiroki Sakai de glisser dans le couloir gauche, tandis que le second devrait retrouver sa place dans l'entre-jeu. Devant, L'Equipe annonce que Maxime Lopez sera de nouveau préféré à Valère Germain pour accompagner Payet et Thauvin.

Incertains, Yvan Neyou et Arnaud Nordin sont bien dans le groupe de Claude Puel, mais ne devraient pas débuter la rencontre. Cela devrait offrir à Zaydou Youssouf et Charles Abi leurs premières titularisations de la saison. Imperméable depuis le début du championnat, la défense Debuchy-Fofana-Kolodziejczak-Maçon sera reconduite devant Jessy Moulin.

Ligue 1 - 1e Journée

OLYMPIQUE DE MARSEILLE - AS ST-ETIENNE

OM : Mandanda - Sarr, Alvaro, Caleta-Car, Sakai - Rongier, Kamara, Sanson - Thauvin, Lopez, Payet.

ASSE : Moulin - Debuchy, Fofana, Kolodziejczak, Maçon - Camara, Youssouf - Bouanga, Hamouma, Aouchiche - Abi.