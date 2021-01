L1 - OM - Lens : les compos probables

L'Olympique de Marseille reçoit le RC Lens ce mercredi à 21 heures dans le cadre d’un match en retard de la 9ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, André Villas-Boas ne pourra pas compter sur Boubacar Kamara et Jordan Amavi qui sont tous les deux blessés. Alvaro Gonzalez est quant à lui suspendu et Pol Lirola de son côté n'es pas qualifié pour ce match. Chez les Sang et Or, Loic Badé et Corentin Jean souffrent tous les deux de pépins physiques. Yannick Cahuzac est lui suspendu pour ce match.

Ligue 1 - 9e Journée

OLYMPIQUE DE MARSEILLE - RACING CLUB DE LENS

OM : Mandanda (cap) - Sakai, Caleta-Car, Balerdi, Nagatomo - Gueye, Rongier, Sanson - Thauvin, Benedetto, Payet

Lens : Leca (cap) - Gradit, Fortes, Haïdara – Michelin, S.Fofana, Doucouré, Sylla – Kakuta – Sotoca, Kalimuendo