L1 - OM - Nantes : les compos probables

L'Olympique de Marseille reçoit le FC Nantes ce samedi à 17 heures dans le cadre de la 12ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, André Villas-Boas a convoqué un groupe de 22 joueurs. Seul Nemanja Radonjic qui s'est blessé avec la sélection serbe manque à l'appel. Du côté du FC Nantes, Anthony Limbombe et Roli Pereira de Sa souffrent de différents pépins physiques et seront absents face au club phocéen. Charles Traoré a quant à lui été testé positif au Covid-19 et a donc été placé à l'isolement.

(FT)

OLYMPIQUE DE MARSEILLE - FC NANTES

OM : Mandanda (cap) - Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Kamara, Rongier, Cuisance - Thauvin, Benedetto, Payet.

Nantes : Lafont - Corchia, Castelletto, Pallois (cap) Fabio - Touré, Chirivella - Louza, Blas, Coco - Kolo Muani.