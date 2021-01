L1 - OM - Nîmes : les compos officielles

La 20ème journée de L1 se poursuit avec le premier match de ce samedi entre l'Olympique de Marseille et le Nîmes Olympique. Sixième au classement, les phocéens n’ont connu la victoire qu’à une seule reprise sur leur cinq derniers matchs de championnat et doivent absolument se relancer face aux Crocos. Dernier de Ligue 1 et pire défense de L1, les Nîmois apparaissent comme la proie idéale eux qui restent sur sept défaites lors des huit derniers matchs. Découvrez les compos officielles.

Ligue 1 - 20e Journée

OLYMPIQUE DE MARSEILLE - NÎMES OLYMPIQUE

OM : Pelé - Lirola, Caleta-Car, Alvaro, Sakai - Kamara, Rongier, Sanson - Payet, Thauvin (cap), Benedetto.

Nîmes : Reynet - Meling, Briançon, Deaux, Alakouch - Fomba, Cubas, Ferhat - Eliasson, Ripart (cap), Koné.