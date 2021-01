L1 - OM - Nîmes : les compos probables

L'OLympique de Marseille reçoit le Nîmes Olympique ce samedi à 17 heures dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, André Villas-Boas devra composer sans Steve Mandanda et Jordan Amavi qui sont tous les deux blessés. Luis Henrique est de son côté placé à l'isolement suite à son test positif au Covid-19. Du côtés des Nîmois, Pablo Martinez, Loïck Landre, Lucas Dias et Sidy Sarr souffrent tous les quatre de pépins physiques et seront indisponible pour ce match.

Ligue 1 - 20e Journée

OLYMPIQUE DE MARSEILLE - NÎMES OLYMPIQUE

OM : Pelé - Nagatomo, Caleta-Car, Alvaro, Sakai - Kamara, Rongier, Cuisance - Payet, Thauvin (cap), Benedetto

Nîmes : Reynet - Meling, Briançon, Deaux, Alakouch - Fomba, Cubas, Ferhat - Eliasson, Ripart (cap), Roux