L1 - OM-OL : L'arbitre est connu

Ce dimanche, dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille accueille l'Olympique Lyonnais au Stade Vélodrome. L'Olympico s'annonce très intéressant et la LFP vient de dévoiler le nom de l'arbitre central : M.Benoît Millot. L'homme en jaune sera assisté d'Aurélien Drouet et de Mehdi Rahmouni, tandi que Jérémy Stinat sera la quatrième arbitre. Enfin, Frank Schneider et Yohann Rouinsard s'occuperont de l'arbitrage vidéo.