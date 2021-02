L1 - OM-OL : Le CM de l'OL se plaint déjà du pénalty sur Twitter

Le coup de sifflet de Benoît Millot lors de OM-OL fait déjà énormément parler et risque de le faire encore plus en après-match. En effet, l'arbitre a décidé de siffler un pénalty en faveur de Marseille après une main de Lucas Paqueta dans la surface. Toutefois, sur les ralentis, le ballon frappé par Gueye semble toucher, d'abord, le torse du milieu avant d'arriver sur la main. Alors que Milik a transformé le pénalty pour égaliser, l'OL a d'ores-et-déjà montré son étonnement sur Twitter. Le compte rhodanien a pris en compte le règlement et entouré les lignes sur les mains involontaires. Et selon le règlement, le pénalty semble très léger.