L1 - OM/PSG : Pierre Ménès compare Payet à Neymar

Encore excellent face à Nîmes (3-1) le week-end dernier, avec notamment un but à la clef, Dimitri Payet a conclu sa belle première partie de saison avec un nouveau match XXL. De retour à son meilleur niveau, le milieu offensif marseillais (32 ans) suscite l'admiration des observateurs, parmi lesquels Pierre Ménès. Le consultant de Canal Plus est même allé jusqu'à le comparer à Neymar, faisant une analogie entre son influence à l'OM et celle du Brésilien à Paris. "Payet (...) est à l’OM ce que Neymar est au PSG : c’est lui qui donne le tempo, l’inspiration, la création...", écrit Ménès sur son blog.