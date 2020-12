L1 - Opta dévoile son onze type de mi-saison

En cette période de fin d'année, c'est le moment de dévoiler les équipes type à mi-parcours, même s'il reste deux matchs pour la phase aller. Ainsi, le groupe spécialisé dans les statistiques Opta a annoncé son onze-type de la Ligue 1 à la mi-saison. Le leader du championnat, l'Olympique Lyonnais, est bien représenté. Quatre Gones figurent dans cette équipe : Jason Denayer, Léo Dubois, Bruno Guimaraes et Karl Toko Ekambi. Denayer est le joueur qui a réussi le plus de passes vers l'avant (88%, 20 passes minimum), Dubois est le joueur qui a effectué le plus de dernières passes avant un tir (36), Bruno est celui qui a réussi le plus de passes dans les 30 derniers mètres (87%), enfin Toko Ekambi le joueur qui a marqué le plus de buts dans le jeu (9).

De plus, deux Parisiens font partie de cette équipe. Il s'agit de Marco Verratti (83% de passes réussies en moyenne par match) et Kylian Mbappé (joueur impliqué sur le plus de buts en Ligue 1, 16 au total). Le portier du LOSC Mike Maignan est le dernier rempart de ce onze (76% de tirs arrêtés, pourcentage le plus élevé chez les gardiens ayant disputé au moins 15 matchs). Le défenseur de Bordeaux Laurent Koscielny affiche le plus de clean-sheets (60%) cette saison et le latéral gauche brestois, Romain Perraud est le défenseur impliqué dans le plus de buts du championnat (8). Son coéquipier, Franck Honorat, est aussi dans cette équipe, notamment car il est le joueur affichant le plus haut différentiel entre ses buts marqués & ses Expected Goals dans l'élite cette saison (+3.4 ; 4 buts marqués, 0.6 xG). Dernier membre de cet effectif, l'attaquant du MHSC Andy Delort grâce à ces cinq buts inscrits de la tête (total le plus élevé des cinq grands championnats européens).

Le onze-type d'Opta à la mi-saison : Maignan - Dubois, Koscielny, Denayer, Perraud - Guimaraes, Verratti, Honorat, Toko Ekambi - Mbappé Delort