L1 - Paris se promène à Dijon (analyse et notes DFCO-PSG)

Sans forcer son talent, le Paris Saint-Germain s'est tranquillement imposé sur la pelouse du Dijon FCO (0-4), ce samedi après-midi, lors de la 27ème journée de Ligue 1. Un succès aisé qui permet aux Rouge-et-Bleu de retrouver la deuxième place du classement. De son côté, le club bourguignon voit la Ligue 2 lui tendre les bras.

Ligue 1 - 27e Journée Dijon 0 - 40 - 2 Paris 6' M. Kean

32' K. Mbappe Lottin (P.)

51' K. Mbappe Lottin

82' Danilo Pereira



LE FAIT DU MATCH

Paris est tellement au-dessus. Troisième du classement et prétendant à sa propre succession, le club de la capitale a été sérieux en Bourgogne. Suffisant pour s'offrir une large victoire face à une lanterne rouge certes volontaire mais inférieure dans tous les secteurs de jeu et sans argument pour bousculer un tant soit peu le champion de France en titre.

LES BUTS

0-1 (6ème) : Paris prend déjà les devants ! Trouvé dans le couloir gauche, Kylian Mbappé lance Abdou Diallo dans l'espace, d'une belle passe entre les jambes de son adversaire direct. Dans la surface, le défenseur central joue en retrait pour Moise Kean. Après un bon contrôle orienté qui élimine Jonathan Panzo, l'attaquant italien trompe Anthony Racioppi d'une frappe maline du pied droit à la base du poteau droit. C'est le onzième but inscrit cette saison en Ligue 1 par le Transalpin.

0-2 (32ème) : Le break pour Paris ! Rafinha provoque depuis la gauche du terrain et remise le ballon aux abords de la surface. Thilo Kehrer déclenche alors une frappe du pied gauche, détournée par le bras de Bersant Celina. L'arbitre central n'hésite pas un seul instant, désigne le point de penalty et avertit le milieu de terrain kosovar. D'un plat du pied droit puissant côté ouvert, Kylian Mbappé ne laisse aucune chance à Anthony Racioppi, pris à contre-pied, pour inscrire son dix-septième but de la saison en championnat.

0-3 (51ème) : Le doublé pour Kylian Mbappé, le PSG s'envole ! Ander Herrera transmet à Julian Draxler dans le couloir droit, qui prolonge sur Thilo Kehrer. Ce dernier lance Rafinha dans l'axe, qui glisse un très bon ballon dans l'intervalle à Kylian Mbappé. D'une frappe enroulée du pied gauche, décochée dans le surface, le numéro 7 parisien trompe Anthony Racioppi sur sa gauche. C'est la dix-huitième réalisation marquée cette saison en Ligue 1 par le natif de Bondy.

0-4 (82ème) : Le PSG égale le score du match aller ! Sur un corner botté par Julian Draxler depuis le côté gauche du terrain, Danilo Pereira saute plus haut que Senou Coulibally et Bruno Ecuele Manga pour placer une tête rageuse qui trompe Anthony Racioppi, trop court sur sa sortie. C'est le tout premier but inscrit sous les couleurs parisiennes par l'ancien joueur du FC Porto.

L'HOMME DU MATCH

Kylian Mbappé (PSG). Sous le soleil de Bourgogne, l'international tricolore a livré un match plein, de leader, qui lui a redonné un grand sourire. Auteur d'un doublé (2 tirs au total, 100% de réussite) et impliqué sur trois des quatre buts de son équipe, le numéro 7 des Rouge-et-Bleu a été présent dans tous les bons coups de sa formation (53 ballons touchés, 89% de passes réussies, 1 passe clé). Tranchant dans ses appels; mobile et affûté, il a fait la différence sur la plupart de ses prises de balle malgré quelques imprécisions techniques.

LES CONSÉQUENCES

Septième défaite de rang pour le DFCO, qui n'en finit plus de creuser. Inférieure dans tous les compartiments, la formation bourguignonne n'a rien montré face au PSG. Avec ce nouveau revers, les hommes de David Linarès restent englués à la vingtième et dernière place du classement, bloqués à 15 points. La Ligue 2 se rapproche encore un peu plus pour les hommes du président Olivier Delcourt.

Face à une très faible opposition et malgré l'absence de plusieurs cadres, le Paris Saint-Germain a fait, et très bien fait le travail en Bourgogne. Portés par Kylian Mbappé, les Rouge-et-Bleu se sont rapidement mis à l'abri pour filer vers un large et aisé succès. Grâce à cette victoire, les hommes de Mauricio Pochettino doublent l'Olympique Lyonnais (55 points), grimpent à la deuxième place du classement (57 points) et reviennent provisoirement à une unité du Lille OSC (58 points). La seule ombre au tableau de cette après-midi presque parfaite concerne Danilo Pereira. Peu de temps après son tout premier but inscrit sous les couleurs parisiennes. le Portugais est sorti sur blessure suite à un coup au mollet, remplacé par le très jeune Edouard Michut (89ème).