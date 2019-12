L1 - Paris termine parfaitement l'année (analyse et notes de PSG-Amiens)

Le PSG n'a fait qu'une bouchée d'Amiens (4-1) pour conclure l'année 2019 de la meilleure des manières. Les Parisiens donnent désormais rendez-vous l'année prochaine, pour les échéances importantes.

Ligue 1 - 19e Journée Paris 4 - 11 - 0 Amiens K. Mbappe Lottin 10'

Neymar 46'

K. Mbappe Lottin 65'

M. Icardi 84'

70' S. Mendoza



LE FAIT DU MATCH

Une victoire, mais des blessures... La fête était belle, sur le terrain, pour ce dernier match de l'année 2019. En effet, les hommes de Thomas Tuchel ont affiché une belle mentalité, en défendant en équipe et très haut sur le terrain à l'image des matchs de ces dernières semaines. Toutefois, l'entraîneur allemand a du composer avec deux blessures, celles d'Abdou Diallo (21ème) et Thiago Silva (56ème). Le premier semble souffrir d'une blessure musculaire (probablement les ischios), tandis que le second s'est blessé à la cheville à la suite d'un duel.

LES BUTS

1-0 (10ème) : le contre assassin du PSG ! Alors qu'Amiens est pour la première fois dans la surface parisienne sur corner. Thomas Meunier dégage de la tête pour Icardi, qui remise pour Neymar. Le Brésilien, en une touche, lance Mbappé dans la profondeur, qui prend tout le monde de vitesse. La tête blonde parisienne, qui vient de fêter son anniversaire, pique le ballon devant Gurtner pour ouvrir le score.

2-0 (46ème) : quelle action ! Quelques secondes seulement après l'engagement, Angel Di Maria lance dans la profondeur Mauro Icardi. L'attaquant argentin se débarasse de Dibassy avec un somptueux double-contact avant de servir Neymar du bout du pied. Le numéro 10 brésilien termine dans le but vide.

3-0 (65ème) : Paris déroule. En marchant, Neymar prend finalement tout le monde de vitesse pour changer le jeu et trouver Angel Di Maria, complètement seul à droite. L'Argentin contrôle et sert Mbappé, qui déboule à toute vitesse. Le Français termine en force premier poteau.

3-1 (69ème) : Amiens sauve l'honneur. Sur un centre venu de la gauche, Steven Mendoza tente une reprise plat du pied gauche avec un rebond. Sa frappe, contrée par Bernat, trompe Keylor Navas, surpris par la trajectoire du ballon ! L'ASC est la deuxième équipe de la saison à marquer au Parc, après Reims.

4-1 (84ème) : Mauro Icardi participe à la fête ! Juan Bernat reçoit le ballon côté gauche, dans la surface de réparation. L'Espagnol adresse un centre au second poteau à mi-hauteur, et Mauro Icardi termine avec une reprise acrobatique au fond des filets.

L'HOMME DU MATCH

Neymar (PSG) : avec un but et une passe décisive, l'attaquant brésilien a distillé les bons ballons ce soir (4 passes clés). Très en jambes, le Ney n'a pas oublié les efforts défensifs (10 duels remportés, 2 tacles). Avec 96 ballons touchés et 83% de passes réussies, il sort un très gros match pour la dernière de 2019.

LES CONSÉQUENCES

Thomas Tuchel va sortir satisfait de cette belle victoire pour terminer l'année. Dans la continuité de ce qu'ils ont montré face à Galatasaray ou Saint-Etienne, les Parisiens ont dominé les Amiénois grâce, notamment, à un pressing haut et un solide bloc équipe. Avec des buts de Mbappé, Neymar et Icardi, la soirée était parfaite pour les supporters du Parc des Princes. Rendez-vous en 2020 !

Côté Amiénois, les hommes de Luka Elsner n'ont jamais cherché à refuser le jeu, comme le prouve le premier but encaissé. Les Picards ont toutefois payé cher les espaces laissés en défense face à des joueurs comme Kylian Mbappé ou Neymar.