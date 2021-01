L1 - Pas de but, pas de vainqueur entre l'OM et Dijon (analyse et notes)

L'Olympique de Marseille et Dijon se quittent dos à dos lors de cette rencontre comptant pour la 19ème journée de Ligue 1. Malgré de nombreuses tentatives des deux côtés, aucune des deux équipes n'est parvenue à trouver le chemin des filets

(FT)

LE FAIT DU MATCH

Un poteau qui aurait pu tout changer. L'Olympique de Marseille démarre tambour battant cette rencontre mais se heurte par deux fois à un excellent Anthony Racioppi. Au fil des minutes, les hommes d'André Villas-Boas reculent et Dijon monte en puissance. Sur une action construite depuis l'axe, Bersant Celina sert Konaté aux abords de la surface. L'ancien amiénois décale sur sa gauche Mama Baldé qui à la limite du hors-jeu vient se présenter seul face à Steve Mandanda. L'international Guinée-Buisséen tente d'assurer du plat du pied droit mais le ballon vient heurter le poteau des Phocéens (21ème). À quelques centimètres près, cette frappe aurait pu offrir un tout autre visage à ce match.

L'HOMME DU MATCH

Pape Gueye, la plaque tournante. Arrivé à l'OM cet été, le milieu de terrain de 21 ans a une nouvelle fois livré une excellente prestation sous le maillot bleu et blanc. Situé entre la sentinelle Boubacar Kamara et Valentin Rongier qui était dans un rôle de milieu offensif, l'ancien joueur du Havre était au four et au moulin ce soir sur la pelouse du stade Gaston Gérard. Malgré son jeune âge, Pape Gueye a pris s'est responsabilité et n'a pas hésité à aider offensivement ses coéquipiers grâce à sa qualité de passe et son gros volume de jeu. Défensivement, l'international U19 français a remporté la majorité de ses duels et a régulièrement aidé Nagatomo qui était souvent dépassé sur son aile gauche.

LES CONSÉQUENCES

L'Olympique de Marseille retombe dans ses travers et perd deux précieux points dans sa course au podium. Les Marseillais (6ème, 32 points) sont désormais à sept points du podium mais conservent toujours deux matchs de retard.

Dijon poursuit sa série de trois matchs sans défaite et continue de grappiller petit à petit des places au classement. Les hommes de David Linarès (18ème, 14 points) n'ont plus que trois points de retard sur le premier non-relégable.