L1 - Pas de but ni de vainqueur entre Saint-Etienne et Angers (analyse et notes)

L'AS Saint-Etienne et le SCO Angers se sont neutralisés (0-0) lors de cette 14ème journée de Ligue 1. Dans un match pourtant ouvert, aucune équipe n'est parvenue à marquer le moindre but. Angelo Fulgini a trouvé le montant de Jessy Moulin en début de seconde période (47ème).

LE FAIT DU MATCH

Saint-Etienne a manqué de justesse. L'AS Saint-Etienne a majoritairement contrôlé le ballon (62% de possession), a tenté plus de frappes que le SCO Angers mais n'a que trop rarement mis en danger Paul Bernardoni (14 tirs tentés, 3 tirs cadrés). Les Stéphanois ont à plusieurs reprises été trop maladroits dans le dernier geste. Comme sur cette tête de Harold Moukoudi qui sur un corner tiré par Boudebouz aurait pu profiter d'être seul dans la surface pour ouvrir le score, mais le ballon est venu frôler le poteau de Bernardoni (64ème). Les Verts ont aussi quelques fois manqué de chance, comme sur cette frappe du numéro sept de l'ASSE qui semblait prendre le chemin des filets mais a été contrée par Denis Bouanga au dernier moment (36ème).

L'HOMME DU MATCH

Ryad Boudebouz monte en puissance. Après un début de saison passé au placard et un transfert avorté au Qatar cet été, le milieu de terrain de 30 ans fait son trou dans le onze de départ de Claude Puel. C'était seulement la quatrième rencontre de Ligue 1 à laquelle prenait part l'international algérien et il a livré une copie plus qu'intéressante. Ryad Boudebouz était tout simplement dans tous les bons coups offensifs des Stéphanois. En première mi-temps, sur une passe en retrait de Trauco il est même proche d'ouvrir le score. Mais alors que Paul Bernardoni semblait battu par la reprise de l'ancien sochalien, Bouanga vient contrer involontairement la reprise de son coéquipier (36ème).

LES CONSÉQUENCES

L'AS Saint-Etienne ne parvient toujours pas à prendre trois points et ça commence à se voir au classement. Les Stéphanois restent à la même place (15ème, 13 points) mais peuvent se retrouver dans la zone rouge selon les autres résultats du week-end.

Angers n'avance pas au classement (7ème, 23 points) mais se rapproche sur le plan comptable des places européennes. Les Angevins ne sont plus qu'à un seul point de la quatrième place et pourraient profiter de la rencontre entre Paris et Lyon et celle entre Marseille et Monaco pour rester à portée du top 4.