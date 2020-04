L1 - Philippe Piat balaye l'idée d'un salary cap

D'après Philippe Piat, patron du syndicat des joueurs français (UNFP), l'instauration d'un salary cap en Ligue 1 est inenvisageable. En revanche, il espère des réformes concernant le marché des transferts.

La crise sanitaire mondiale liée au coronavirus a plongé le monde du football dans une position très délicate du point de vue économique. En France, les instances et les représentants des clubs sont en contact permanent afin d'adopter un comportement et des mesures propices à la situation afin de limiter les dégâts. "70 % de nos charges sont constituées par notre masse salariale et nos efforts de réforme doivent légitimement être axés sur ce secteur en s'inspirant de la NBA" a récemment expliqué Bertrand Joanin, le président d'Amiens. Outre le dirigeant amiénois, d'autres dirigeants français se sont montrés favorables à des réformes importantes au niveau des salaires.

Faudrait-il instaurer un salary cap en Ligue 1 ? Il s'agit d'une lubie selon Philippe Piat, le patron de l'UNFP et de la Fifpro. Dans un entretien accordé à Le Monde, il a répondu au dirigeant du club picard. "Je lui dis : Chiche ! [...] Ils oublient juste un tout petit truc : aux Etats-Unis, on ne vend pas les joueurs. Donc, pourquoi pas mettre un salary cap dans le football français, mais dans ce cas, les clubs ne pourront pus vendre leurs joueurs..." a-t-il déclaré.

D'après le patron de l'UNFP, les clubs voulant jouer un rôle "(d') actifs financiers" représentent un danger pour le football, notamment en raison du trading de joueurs. Pour cela, il espère une réforme importante du système du marché des transferts. "J’espère que cette pandémie va accélérer les discussions pour aboutir à une réforme drastique du système des transferts. Des discussions sont déjà en cours avec la FIFA. Mais ces discussions ne vont pas assez loin. On survole encore les problèmes liés à la bulle financière qui dépend du système des transferts" a-t-il ajouté. Il reste donc du chemin à parcourir.