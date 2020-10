L1 - Pierre Ménès mise sur Lille et Rennes plutôt que sur l'OM et l'OL

À l'issue de la 7ème journée, le Lille OSC domine la Ligue 1 avec 17 points au compteur (5 succès, 2 nuls), devant le Paris Saint-Germain (15 points, 5 victoires, 2 défaites) et le Stade Rennais (15 points, 4 victoires, 3 nuls). Pour Pierre Ménès, les Dogues et les Rouge-et-Noir, toujours invaincus, sont clairement les favoris pour arracher, en compagnie du Paris Saint-Germain évidemment, les places qualificatives pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

"Lille en tête de la L1, une surprise ? Non, ce n'est pas une surprise. Je pense qu'avant le début de la saison, on pouvait penser que Lille et Rennes seraient de très sérieux outsiders et c'est ce qu'ils confirment en ce début de saison. Je pense que sur ce qu'on l'on voit depuis le début de la saison, Lille et Rennes peuvent aisément terminer aux places qualificatives en Ligue des Champions pour l'année prochaine. Je pense que Lille est un peu plus solide que Rennes et que Rennes a plus de moyens offensifs que Lille. Mais bon, comme leur match d'ouverture l'a prouvé (1-1), ce sont deux équipes très proches l'une de l'autre", a lancé le journaliste de Canal + dans Pierrot Face Cam.