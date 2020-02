L1 - Porté par Mbappé, Paris écrase Dijon (analyse et notes PSG-DFCO)

Sans forcer son talent mais porté par un immense Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a corrigé Dijon (4-0), ce samedi après-midi lors de la 27ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 27e Journée Paris 4 - 01 - 0 Dijon Pablo Sarabia 3'

K. Mbappe Lottin 74'

M. Icardi 76'

K. Mbappe Lottin 90' +1



LE FAIT DU MATCH

Edinson Cavani/Mauro Icari, le duel continue. "El Matador" n'a clairement pas marqué des points face au DFCO, se fendant de plusieurs gros ratés (36ème, 60ème, 61ème). Remplacé par Mauro Icardi à la 71ème minute de jeu, l'Uruguayen a vu son concurrent argentin trouver la faille sur son tout premier ballon... De quoi redistribuer les cartes en vue du retour face au Borussia Dortmund ?

LES BUTS

1-0 (3ème) : Paris démarre fort ! Trouvé sur le côté gauche, Kylian Mbappé déborde et centre vers Edinson Cavani. L'avant-centre uruguayen est trop court pour toucher la balle de la tête, Hamza Mendyl peut alors dégager temporairement le danger, dans l'axe. Le ballon parvient finalement sur Marquinhos, qui décoche une frappe en première intention. Du gauche, Pablo Sarabia détourne la tentative de son coéquipier et trompe Alex Runarsson. C'est le 4ème but inscrit cette saison en Ligue 1 par l'offensif espagnol.

2-0 (74ème) : Paris fait le break ! D'une très belle passe, Leandro Paredes casse le bloc dijonnais et trouve Julian Draxler. L'Allemand lance alors Kylian Mbappé dans la profondeur. L'attaquant parisien se défait d'Alex Runarsson par un bon crochet et termine du pied droit dans le but vide. C'est le 17ème but marqué cette saison en Ligue 1 par le Tricolore.

3-0 (76ème) : Mauro Icardi soigne son entrée, Paris s'envole ! Après une belle accélération, Kylian Mbappé se défait de Bruno Ecuele Manga et écarte sur sa droite vers Mauro Icardi. L'Argentin contrôle et décoche une frappe lourde et puissante du pied droit qui ne laisse aucune chance au portier du DFCO. C'est la 12ème réalisation inscrite cette saison en Ligue 1 par le numéro 18 des Rouge-et-Bleu.

4-0 (90ème+1) : Le doublé pour Kylian Mbappé, Paris alourdit l'addition ! Depuis la droite du terrain, Pablo Sarabia botte un corner vers la surface. Le ballon, dégagé par un joueur du DFCO, parvient sur Julian Draxler, qui décoche une frappe. La tentative de l'Allemand est contrée mais Kylian Mbappé, bien placé, reprend du droit et envoie le ballon au fond des filets. 18ème but cette saison en Ligue 1 pour le Champion du Monde 2018.

L'HOMME DU MATCH

Kylian Mbappé (PSG). Aligné dans le couloir gauche, l'international français avait du feu dans les jambes et a rendu une copie XXL face aux Bourguignons. Impliqué sur l'ouverture du score, il a ensuite marqué un doublé, entrecoupé d'une passe décisive pour Mauro Icardi. Intenable dans le jeu et irréprochable dans l'état d'esprit, le Tricolore a été purement et simplement impressionnant.

LES CONSÉQUENCES

Malgré un rythme peu soutenu, le PSG a fait et bien fait le travail face au DFCO. Rapidement en tête grâce à Pablo Sarabia, le club de la Capitale a pris le large en fin de rencontre grâce à Kylian Mbappé et Mauro Icardi. Un large succès qui permet aux hommes de Thomas Tuchel de conforter leur place de leader au classement (68 points) et de conserver 13 unités d'avance sur l'OM (55 points). Seule ombre au tableau de cette après-midi tranquille : la sortie précoce (18ème) sur blessure d'Angel Di Maria, touché à la cuisse.

Rapidement mené, Dijon n'a jamais été en mesure d'inquiéter Paris et concède un large revers, somme toute logique. Suite à cette défaite au Parc des Princes, les protégés de Stéphane Jobard restent à la dix-septième place du classement (27 points).