L1 - Porté par Kasper Dolberg, l'OGC Nice confirme à Strasbourg (résumé)

L'OGC Nice confirme ! Après un succès inaugural face au RC Lens (2-1), le Gym a fait tomber un autre Racing, celui de Strasbourg (0-2), ce samedi soir à l'occasion de la 2ème journée de Ligue 1. Kasper Dolberg a été l'homme du match avec un doublé à son actif.

Ligue 1 - 2e Journée Strasbourg 0 - 20 - 1 Nice 37' K. Dolberg (P.)

59' K. Dolberg



Dans un Stade de la Meinau bruyant malgré la faible affluence imposée par les mesures sanitaires visant à limiter la propagation du coronavirus, les deux formations ont attaqué le premier acte avec beaucoup de mordant. Problème, Alsaciens comme Aiglons ont éprouvé des difficultés à se créer de vraies occasions de but. Kenny Lala s'est essayé sur coup-franc, du droit, mais n'a pas attrapé le cadre d'un Walter Benitez très tranquille (26ème). Ludovic Ajorque, cinq minutes plus tard, n'a pas vraiment eu plus de réussite sur une frappe écrasée du droit qui a fui le cadre du portier argentin (31ème). Peu inquiétés par un Racing certes volontaire et appliqué mais en manque d'idée et de talent, les Aiglons, maîtres du cuir en cette première mi-temps, sont finalement parvenus à faire la différence peu avant la pause. Coupable d'une faute grossière sur le néophyte Eddy Sylvestre, Lamine Koné a concédé un penalty indiscutable (36ème). Du droit, à mi-hauteur, Kasper Dolberg, très discret jusque-là, s'est chargé de le transformer en prenant Eiji Kawashima à contre-pied (0-1, 38ème). Plus rien n'a ensuite été signalé jusqu'à la pause, qui a mis un terme à un premier acte verrouillé et très rugueux (7 cartons jaunes distribués).

À voir aussi : Le film de Strasbourg - Nice

Au retour des vestiaires, les Bleu-et-Blanc, renforcés par Majeed Waris, qui a remplacé Lamine Koné, sont revenus avec de meilleures intentions, concrétisées par quelques occasions. D'une reprise de volée puissante, hors cadre, l'ancien joueur de Lorient et de Nantes s'est signalé (54ème). Puis Ludovic Ajorque, de la tête, sur un centre déployé de l'aile droite par ce même Majeed Waris, a fait frisonner la Meinau (57ème). Pas de quoi, toutefois, mettre à mal la solide machine azuréenne qui, comme lors du premier acte, a fait preuve d'un réalisme froid. Sur une très belle passe signée Amine Gouiri, légèrement détournée par Ibrahima Sissoko, Kasper Dolberg s'est présenté au duel devant Eiji Kawashima. Un duel brillamment remporté par l'attaquant danois, buteur d'un subtil piqué du pied droit (0-2, 59ème). Le break réalisé, Patrick Vieira, l'entraîneur des Aiglons, a alors lancé Rony Lopes (62ème) puis Alexis Trouillet (79ème) dans la partie. Depuis son banc, l'ancien milieu de terrain a dû apprécier la maîtrise affichée par son équipe, qui s'installe à la première place du classement avec ce deuxième succès de rang (6 points). Pour Strasbourg, qui n'a pas cadré la moindre tentative, il s'agit d'un nouveau revers logique après celui concédé à Lorient le week-end dernier (3-1) .

L'HOMME DU MATCH

Kasper Dolberg : l'attaquant des Aiglons, peu trouvé par ses coéquipiers (seulement 19 ballons touchés), a fait preuve d'une efficacité redoutable face au RCSA, inscrivant deux buts sur ses deux seuls tirs de la rencontre. Remplacé quelques secondes avant le temps additionnel par le jeune Dan Ndoye (90ème).