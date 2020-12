L1 - Pour Antonetti, Metz aurait mérité le nul face à Rennes

Après la défaite 1-0 face à Rennes, Frédéric Antonetti est passé en conférence de presse. Le technicine grenat a regretté le score de la rencontre et estime qu'un match nul aurait été mérité.

"Ça pouvait faire 1-0 pour nous, ou 0-0... Un nul aurait été équitable. On aurait pu marquer mais on n'a pas su le faire. Ce qui m'a marqué, c'est la prudence de Rennes : ils avaient peur de se faire prendre en contre. Il faut rester sur nos bases, garder cet état d'esprit exemplaire, et y greffer un peu plus de fluidité. On est au point sur le plan défensif. Ça les a gênés mais pas assez. [...] Tout se passe bien entre nous, c'est un régal. C'est un vrai plaisir de les entraîner. On a eu beaucoup de malchance avec tous les blessés. On fait ce qu'on peut mais, à un moment donné, ça fait un peu beaucoup" a-t-il déclaré.