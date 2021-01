L1 - Pour la première de Pochettino, le PSG est accroché par l'ASSE (résumé et notes)

Pour la première de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, les Parisiens n'ont pas pu faire mieux que match nul face à une équipe de Saint-Etienne bien en forme. Les Stéphanois ont touché la transversale et se sont heurtés à un très bon Keylor Navas.

Ligue 1 - 18e Journée Saint-Etienne 1 - 11 - 1 Paris R. Hamouma 19'

22' M. Kean



La nouvelle année est synonyme de changement au Paris Saint-Germain ! En effet, pour 2021, les dirigeants parisiens ont décidé de miser sur un nouvel entraîneur en la personne de Mauricio Pochettino. L'ancien joueur du PSG, venu remplacer un Thomas Tuchel limogé le 23 décembre, a du pain sur la planche pour re-mobiliser une équipe seulement troisième du championnat. Si le chemin sera long et délicat, "Poche" s'était montré très méfiant de ce premier rendez-vous sur le banc parisien, face à Saint-Etienne. En conférence de presse hier, l'Argentin a dit tout le bien qu'il pensait de Claude Puel et l'entraîneur des Verts lui a répondu sur le terrain, grâce aux 11 acteurs stéphanois.

Les gardiens se mettent en évidence

En effet, dès les premières minutes, les Verts sont plus que dans le match et profitent des premiers placements assez hasardeux des adversaires pour se montrer dangereux. À la 9ème minute, sur corner, Harold Moukoudi saute plus haut que Marquinhos et envoie une mine de la tête en direction des cages. Malheureux pour les Verts, Keylor Navas sort un arrêt réflexe pour détourner le ballon en corner. Une minute plus tard, dans la moitié de terrain stéphanoise, Moise Kean est lancé dans la profondeur et butte, à son tour, sur le portier adverse Jessy Moulin (10ème). Le Stéphanois s'interpose aussi devant Marquinhos à la 12ème minute, sur une tête à la suite d'un corner de Di Maria.

Mais finalement, Saint-Etienne parvient à ouvrir la marque à la 19ème minute ! Alors que les Parisiens tentent de relancer dans leur camp, malgré le pressing adverse, Idrissa Gueye perd le ballon aux abords de sa surface devant la pression de Zaydou Youssouf. Bouanga est ensuite servi pour décaler en finesse vers Hamouma, buteur d'un tir croisé du gauche. Mais pas le temps de vraiment douter pour les Parisiens, même si la bourde de Gueye coûte cher, puisque Moise Kean va égaliser à la 22ème minute. L'attaquant italien est à la finition d'une action amenée par Mbappé, qui trouve Marco Verratti dans la surface et qui remet pour son compatriote de l'extérieur du pied.

Marco Verratti essentiel, Keylor Navas en sauveur

Ce but est l'une des rares actions bien menées de la part des Parisiens. Dans cette première mi-temps, les hommes de Pochettino ont été gênés par l'organisation défensive stéphanoise et leurs projections très rapides dans le camp adverse. Défensivement, le PSG n'est pas des plus rassurant, malgré les efforts des 10 joueurs de champs pour faire honneur à leur nouvel entraîneur : ils pressent, courent, etc... Si on ne voit pas un grand Paris, Marco Verratti, lui, est brillant. Positionné plus haut qu'à son habitude, en tant que numéro 10, l'Italien a touché 80 ballons, réussi 54 de ses 58 passes dans le camp adverse, remporté 7 duels. Mais il n'a pas oublié le travail défensif avec 2 tacles et 3 ballons récupérés !

Pour autant, Saint-Etienne risque d'avoir des regrets au vue des nombreuses actions en seconde période. Juste avant la pause déjà, Mathieu Debuchy pousse Keylor Navas à sortir un bel arrêt à ras-de-terre sur une reprise de volée à l'entrée de la surface (45+1ème). En deuxième mi-temps, Denis Bouanga échoue face au Costaricain à bout portant (65ème), avant de trouver la barre transversale de la tête sur corner (70ème).

Pochettino s'ajuste pour la dernière demi-heure

Pochettino tente alors de s'ajuster et passe en 4-4-2 avec l'entrée de Julian Draxler (63ème) et en repositionnant Marco Verratti en tant que milieu relayeur. L'Allemand n'est pas loin de s'offrir une passe décisive pour Angel Di Maria, qui profite d'une feinte de Kylian Mbappé, pour armer sa frappe mais Jessy Moulin s'interpose pour détourner en corner. Ce changement tactique permet aux attaquants parisiens de disputer des 1vs1 contre les défenseurs stéphanois et le danger se fait plus présent, obligeant les milieux stéphanois à plus de travail défensif. En toute fin de match, à la 90+3ème, Pablo Sarabia n'est pas loin d'offrir un précieux succès aux siens mais son tir file dans les tribunes de Geoffroy-Guichard.

L'entraîneur du PSG montre qu'il a su s'adapter avec ce changement tactique quand Paris commençait à souffrir, mais d'un point de vue global les Parisiens n'ont pas été très rassurants pour autant, surtout défensivement. En attaque, la fin de match un peu décousue a permis aux Rouge-et-Bleu de se montrer plus dangereux mais le manque d'animation offensive, déjà vu sous Tuchel, est encore bien présent... Au niveau du classement, le PSG passe à la seconde place avec la défaite de Lille face à Angers, mais perd deux nouveaux points sur Lyon, vainqueur de Lens (3-2). Les Gones comptent désormais 3 points d'avance !