L1 - Pour son retour dans l'élite, Lorient renverse Strasbourg (résumé)

Ce dimanche après-midi, pour son retour en Ligue 1, le FC Lorient a renversé le Racing Club Strasbourg Alsace (3-1) à l'occasion de la 1ère journée.

Ligue 1 - 1e Journée Lorient 3 - 10 - 1 Strasbourg Y. Wissa 51'

A. Grbic (P.) 60'

P. Hamel 87'

30' M. Chahiri



Devant leurs supporters du Moustoir, les Merlus ont réalisé une très belle entame. Auteurs d'un pressing haut, qui a sérieusement mis à mal le club visiteur, les protégés de Christophe Pélissier sont rapidement parvenus à mettre de la vitesse dans leurs offensives. Problème, ils ont perdu de manière précoce une de leurs recrues de l'été en la personne de Stéphane Diarra. Touché dans un duel avec Lionel Carole, le milieu de terrain a été contraint de quitter ses coéquipiers, remplacé par Laurent Abergel (12ème). Un coup dur pour le FCL, qui s'est ensuite heurté à un Racing revigoré. En effet, après un premier quart d'heure compliqué, les Bleu-et-Blanc ont élevé leur niveau de jeu pour équilibrer les débats. À la demi-heure, les protégés de Thierry Laurey sont même parvenus à ouvrir la marque, un peu contre le cours du jeu, sur une contre-attaque éclair. Ainsi, après un gros travail de Ludovic Ajorque, Mehdi Chahiri, pour sa toute première apparition en Ligue 1, a fait mouche des seize mètres d'un tir puissant (0-1, 30ème). Menés au score, les Bretons ont alors rapidement repassé la marche en avant, poussant fort pour égaliser, mais Strasbourg, bien regroupé aux abords de sa surface, n'a pas eu trop de mal à bloquer les espaces. Eiji Kawashima, titulaire du jour dans le but alsacien, a même passé un premier acte très tranquille, la première frappe lorientaise n'intervenant que dans les arrêts de jeu. Signée Adrian Grbic, sur coup-franc, elle a fini sa course dans les tribunes (45ème+1).

Au retour des vestiaires, le FCL a rapidement recollé. Sur un bon centre déployé par Quentin Boisgard, Yoane Wissa a profité d'une erreur d'appréciation de Lamine Koné pour égaliser d'une tête piquée (1-1, 51ème). Libérés par cette réalisation, les Merlus ont continué de pousser. Dans un gros temps fort, ils ont alors basculé en tête, obtenant un penalty pour une charge irrégulière de Stefan Mitrovic sur Adrian Grbic (59ème). Sans trembler, l'avant-centre autrichien, recrue la plus chère de l'histoire du club breton, a transformé sa tentative d'une frappe rasante du pied droit (2-1, 60ème). Menés et visiblement émoussés, les hommes de Thierry Laurey ont ensuite flirté avec la correctionnelle à plusieurs reprises. Heureusement pour le Racing, Eiji Kawashima, dans un bon jour, a réalisé des arrêts déterminants. Le portier japonais s'est d'abord fendu d'une double parade devant Yoane Wissa puis Quentin Boisgard (69ème), avant de remporter son duel devant Adrian Grbic, parti seul au but après une grossière erreur de Stefan Mitrovic (73ème). Malgré les exploits répétés de son portier, le Racing a fini par céder, logiquement, une troisième fois. Sur une belle ouverture en profondeur distillée par Enzo Le Fée, Sylvain Marveaux a vu son tir du gauche être détourné par le dernier rempart du Racing... dans les pieds de Pierre-Yves Hamel. Entré en jeu trois minutes auparavant, l'attaquant du FCL ne s'est alors pas fait prier pour envoyer le cuir dans les filets et mettre fin à tout suspense (3-1, 87ème).

L'HOMME DU MATCH

Enzo Le Fée : le petit milieu de terrain des Merlus a fait forte impression en ce dimanche après-midi. À l'aise balle au pied (58 ballons touchés, 85% de passes réussies), le numéro 10 du FCL a bataillé (4 interceptions, 2 tacles), rayonné dans l'entrejeu et grandement contribué à la victoire des siens (3 passes clés, 2 grosses occasions créées).