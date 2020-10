L1 - PSG - Angers : les compos probables

En ouverture de la 6ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain (7ème) reçoit Angers SCO (8ème) au Parc des Princes à 21 heures. Les deux équipes tiennent le même bilan avec 3 victoires et 2 défaites en cinq matchs. Pour cette rencontre Thomas Tuchel devra faire sans Layvin Kurzawa et Angel Di Maria qui sont suspendus. Thilo Kehrer et Juan Bernat sont eux toujours blessés.Son homologue angevin Stéphane Moulin aura lui aussi de nombreux absents : Thomas, Doumbia, El Melaili, Alioui et Pereira Lage sont forfaits pour cause de blessure. Le SCO devrait opter pour une défense à 5 ce soir.

Ligue 1 - 6e Journée

PARIS SAINT-GERMAIN - ANGERS

PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos (cap), Kimpembe, Bakker - Verratti, Paredes, Herrera - Mbappé, Icardi, Neymar.

Angers : Bernardoni - Bamba, Traoré (cap), Pavlovic, Ebosse, Ait-Nouri - Thioub, Capelle, Coulibaly, Fulgini - Bahoken.