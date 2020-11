L1 - PSG - Bordeaux : les compos probables

Le Paris Saint-Germain affronte les Girondins de Bordeaux ce samedi à 21 heures dans le cadre de la 12ème journée de Ligue 1. L'infirmerie du PSG s'est un peu vidée mais Juan Bernat, Julian Draxler, Thilo Kehrer et Marquinhos restent blessés et ne participeront pas au match face aux Bordelais. Abdou Diallo est de son côté suspendu pour la rencontre. Keylor Navas n'a pas été convoqué dans le groupe, Thomas Tuchel a décidé de ménager son gardien. Jean-Louis Gasset devra se passer des services de Samuel Kalu qui souffre d'une blessure aux ischio-jambiers. Edson Mexer est quant à lui toujours en phase de reprise et ne sera pas du voyage au Parc des Princes.

Ligue 1 - 12e Journée

PARIS SAINT-GERMAIN - GIRONDINS DE BORDEAUX

Paris : Rico - Florenzi, Danilo, Kimpembe (cap), Bakker - Di Maria, Herrera, Paredes, Neymar - Kean, Mbappé.

Bordeaux : Costil - Kwateng, Koscielny (cap), Baysse, Sabaly - Otavio, Basic - Zerkane, Ben Arfa, Hwang Ui-jo - Maja.