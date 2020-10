L1 - PSG - Dijon : les compos probables

Le Paris Saint-Germain reçoit Dijon ce samedi à 21h au Parc des Princes dans le cadre de la 8ème journée de Ligue 1. Les hommes de Thomas Tuchel auront à coeur de se reprendre après leur défaite (1-2) en Ligue des champions cette semaine face à Manchester United. Le technicien allemand devra en revanche composer avec pas mal d'absences. Kurzawa et Di Maria sont toujours suspendu. Bernat, Kehrer, Gueye, Paredes, Verratti, Icardi et Jesé sont quant à eux à l'infirmerie. Stéphane Jobard devra de son côté faire sans Yassine Benzia qui est blessé mais également sans Amalfitano et Assalé qui sont toujours en phase de reprise.

Ligue 1 - 8e Journée

PARIS SAINT-GERMAIN - DIJON FCO

Paris : Rico - Bakker, Diallo, Marquinhos (cap), Dagba - Danilo, Rafinha - Draxler, Neymar, Sarabia - Kean

Dijon : Allagbé - Ngonda, Panzo, Ecuele Manga (cap), Chafik - Ndong, Lautoa, Diop, Chouiar - Konaté, Baldé