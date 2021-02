L1 - PSG - Nice : les compos probables

L'OGC Nice se déplace à Paris ce samedi à 17 heures dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra composer sans Colin Dagba, Angel Di Maria, Neymar, Marco Verratti et Juan Bernat qui souffrent tous les cinq de différents pépins physiques. Timothée Pembélé est quand à lui positif au Covid-19 et se trouve à l'isolement. Rafinha n'a lui pas été retenu dans le groupe du technicien argentin. Du côté des Niçois ils devront se passer de Youcef Atal, Dante, Jordan Lotomba, Danilo, Jeff Reine-Adélaiïde et Kasper Dolberg qui sont tous six blessés.

Ligue 1 - 25e Journée

PARIS SAINT-GERMAIN - OGC NICE

PSG : Navas - Kurzawa, Kimpembe, Marquinhos (cap), Kehrer - Gueye, Danilo, Paredes - Mbappé, Icardi, Sarabia

Nice : Benitez - Pelmard, Todibo, Saliba, Kamara - Claude-Maurice, Boudaoui, Lees-Melou (cap) - Lopes, Maolida, Gouiri