L1 - PSG-OM : Bixente Lizarazu opposé à une titularisation de Neymar

Infecté par le coronavirus, Neymar a été mis à l'isolement au sortir de son voyage à Ibiza dans la foulée de la finale de Ligue des Champions perdue contre le Bayern (1-0). Il y a deux jours, le Brésilien a repris l'entraînement, un jour seulement après la défaite parisienne à Lens (1-0). Pour Bixente Lizarazu, consultant pour l'émission Téléfoot, l'ancien barcelonais court un risque de blessure, la faute au manque de rythme, et ne devrait pas figurer dans le onze de départ.

"S’il y a un risque, il ne faut pas le prendre", a lancé Liza à la télévision. "La saison est longue et on sait que Neymar a eu des blessures assez importantes. Il faut donc le préparer de la meilleure des façons possibles, avec progression. Là, il s’est arrêté, son dernier match remonte quand même au 23 août en finale de la Ligue des Champions. Le PSG ne peut pas caler sa saison sur le Classico, il doit caler sa saison pour gagner des titres et être le mieux préparé pour la Ligue des Champions avec tous ses joueurs prêts. Je ne connais pas l’état physique de Neymar mais s’il y a un risque parce ce qu’il n’est pas suffisamment préparé moi je ne le prendrais pas si j’étais entraîneur du PSG." Une déclaration qui ne devrait pas faire changer d'avis Thomas Tuchel. Sa superstar a une belle chance de fouler la pelouse du Parc des Princes lors du coup d'envoi.