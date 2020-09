L1 - PSG-OM : L'OM ne confirme pas la potentielle insulte raciste de Neymar envers Sakai, mais...

Ce Classique du 13 septembre traîne vraisemblablement de grosses casseroles. Entre la bagarre en fin de match d'Amavi et Kurzawa et les potentielles insultes racistes d'Alvaro envers Neymar, une nouvelle histoire est venue s'ajouter à cette rencontre : une possible injure raciste de Neymar à l'encontre d'Hiroki Sakai.

L'accrochage, révélé par un média espagnol dans la nuit de lundi à mardi, n'a pas été confirmé par l'OM. Toutefois, le club, contacté par nos confrères du Parisien, dit "réserver [ses] analyses et déclarations à l'instructeur". Pour le quotidien régional, cela "sous-entend que l'OM dispose bien des images". Une nouvelle affaire pointe le bout de son nez, une semaine après la rencontre.