L1 - PSG-OM : le Classique n'a pas plu à Roxana Maracineanu...

En amont du Classique entre le PSG et l'OM dimanche soir (0-1), les supporters parisiens avaient brandi dans la capitale plusieurs banderoles insultantes envers le camp marseillais. Certaines ont été jugées sexistes et homophobes et Roxana Maracineanu, notre ministre déléguée aux Sports, s'est dite "choquée" et "indignée" par ces messages provocants.

Elle a d'ailleurs fait un lien entre cet avant-match houleux et les nombreux accrochages qui ont eu lieu pendant la rencontre, sur le terrain. "Ce qui s'est passé à l'extérieur a été aussi de nature, j'ai l'impression, à chauffer les esprits sur les terrains, on l'a vu hier avec une distribution de cartons qu'on n'a jamais vue dans un tel match", a-t-elle poursuivi, en marge d'une visite dans une école primaire ce lundi.