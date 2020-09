L1 - PSG-OM : Leonardo pousse un coup de gueule contre l'arbitre

Au micro de Téléfoot, Leonardo n'a pas caché son agacement autour du choix de l'arbitre : M.Jérôme Brisard pour ce PSG-OM (défaite 0-1). Le directeur sportif parisien regrette que l'arbitre n'ait presque aucune expérience dans des gros matchs.

"14 jaunes et 5 rouges, ça veut dire que le match était hors de contrôle. Je ne vais pas défendre des comportements non défendables. Pourquoi va-t-on choisir un arbitre de 34 ans qui n'a pas d'expérience pour un match comme ça ? Il a fait une finale de Coupe de la Ligue, c'était il y a deux mois. Ce n'est pas pour le critiquer mais ce n'est pas le moment pour faire un Classique. L'arbitre était hors du match. Le premier but de l'OM est hors-jeu, le deuxième non pour moi. C'était un match sans contrôle. Tu as deux arbitres dans l'élite du foot, Clément Turpin et Rudy Buquet. Ils auraient dû être là. Ils sont plus préparé pour des situations comme ça. Si y a des choses qui ont été dites, c'est grave. La bagarre, c'est très grave, on va gérer en interne, on va s'en occuper." a-t-il déclaré.