L1 - PSG-OM : Que risque Alvaro Gonzalez si les insultes racistes contre Neymar sont prouvées ?

On risque d'entendre énormément parler de ce Classique du 13 septembre 2020. Dans un match sous haute tension, marqué par 5 cartons rouges distribués dans le temps additionnel (3 pour Paris, 2 pour l'OM), le gros accrochage entre Neymar et Alvaro est sous le coup des projecteurs. En effet, le Brésilien a accusé l'Espagnol d'insultes racistes durant le match et continue, encore, sur les réseaux sociaux.

Si les faits sont avérés, Alvaro Gonzalez risquerait jusqu'à dix matchs de suspension selon le barème fixé par la Fédération Française de Football, dans son annexe 2 des règlements généraux. Ainsi, cette sanction maximale est prévue pour tout "propos, geste et/ou attitude visant une personne en raison notamment de son idéologie, sa race, son appartenance ethnique, sa confession, sa nationalité, son apparence, son orientation sexuelle, son sexe ou son handicap". Reste maintenant le plus dur pour la Ligue, trouver des preuves.