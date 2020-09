L1 - PSG-OM : SOS Racisme demande l'ouverture d'une enquête après l'incident Neymar/Alvaro

Via un communiqué de presse, l'association SOS Racisme a demandé l’ouverture d’une enquête sur les propos racistes qu'aurait émis Alvaro Gonzalez à l’encontre de Neymar lors de PSG-OM (0-1) ce dimanche soir. Pour rappel, le joueur parisien a accusé le Marseillais de l'avoir insulté de singe.

"Lors de la rencontre de la 3è journée de ligue 1, NEYMAR, joueur du Paris Saint Germain a indiqué avoir été victime de propos racistes de la part d’ALVARO GONZALEZ, joueur de l’Olympique de Marseille, traduit en français en ces termes : « Ferme ta gueule macaque ». Une vidéo (dont nous sommes en possession) montre le joueur Neymar se plaindre de ces propos auprès d’un des quatre arbitres de la rencontre à la 36ème minute du match. Ces propos, s’ils ont été tenus, apparaissent bien plus graves que des fautes de jeu. Dès lors, SOS Racisme et SPORTITUDE-France demandent à la Ligue de Football Professionnel d’ouvrir une enquête qui permettra d’établir la teneur exacte des propos qui ont été tenus. Il conviendra également de comprendre le cas échéant les raisons pour lesquelles l’arbitre de la rencontre n’a pas réagi à la plainte du joueur du Paris Saint Germain. Cette enquête devra être l’occasion, pour la Ligue de Football Professionnel, de réaffirmer sa détermination à lutter sans complaisance contre toute forme de racisme et de discrimination dans les stades et au sein du football. SOS Racisme et SPORTITUDE -France vont par ailleurs prendre attache avec leurs avocats habituels afin d’envisager toute action de nature à faire la lumière sur la réalité des propos qui été dénoncés."