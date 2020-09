L1 - PSG-OM : Téléfoot a choisi son camp !

Téléfoot diffusera le premier gros choc de sa jeune histoire, dimanche, avec le Classique entre le PSG et l'OM au Parc des Princes, en clôture de la 3e journée de Ligue 1. Et dans les bureaux de la nouvelle chaîne de Mediapro, on a visiblement choisi son camp. "Marseille a une vraie chance de l'emporter dimanche. Non on ne s'immisce pas dans le sportif, mais la dernière victoire de l'OM remonte à novembre 2011 si je ne m'abuse. Donc c'est vrai qu'une victoire de Marseille pourrait donner une saveur différente à cette Ligue 1 et emballer un peu le Championnat", a expliqué Julien Bergeaud, le directeur général de Téléfoot, sur les ondes d'Europe 1.

L'espoir de voir les hommes de Villas-Boas l'emporter existe, puisque le PSG sera particulièrement diminué : pour l'heure, Thomas Tuchel est privé de sept joueurs atteints par le covid-19. "On doit faire avec cette situation, c'est malheureux, mais on doit faire avec", a poursuivi Bergeaud. "Maintenant on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, peut-être qu'on va avoir du côté du PSG deux ou trois joueurs testés positifs la semaine dernière qui seront négatifs ce week-end."