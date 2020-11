L1 - PSG - Rennes : Le deuxième but de Di Maria finalement attribué à Da Silva

Lors du match entre le Paris Saint-Germain et Rennes (victoire du PSG, 3-0), le troisième but inscrit par le club de la capitale était l'oeuvre de l'Argentin Angel Di Maria (32 ans). L'ailier parisien pensait s'être offert un doublé en envoyant une frappe du gauche hors de portée du gardien rennais Alfred Gomis (27 ans). Mais son but a finalement été accordé au défenseur breton, Damien Da Silva (32 ans), par la Ligue de football professionnel.

En effet, en voulant tacler pour arrêter le tir du Parisien, le capitaine rennais a dévié le ballon et modifié sa trajectoire qui semblait se diriger hors du but. "Au vu des images à disposition, la commission des compétitions de la LFP considère en effet que le tir d’Angel Di Maria n’était pas cadré initialement et que c’est la déviation de Damien Da Silva qui a permis au ballon de finir dans le cadre lors de ce choc de la 10e journée de Ligue 1 Uber Eats", explique l'instance. S'il est impliqué sur cette réalisation, Di Maria ne se voit donc pas attribuer le but. Ainsi, il ne compte donc que deux buts en Ligue 1. Avant cette action, l'ancien madrilène avait doublé la mise pour Paris d'une superbe balle piquée, sa spéciale, qui lui a permis d'égaler le total de buts de la légende Safet Susic (85) sous les couleurs du PSG.