L1 - PSG - Rennes : les compos probables

Le Paris Saint-Germain (1er) affronte sur sa pelouse le Stade Rennais (3ème) dans le cadre de la 10ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre au sommet entre deux équipes du podium, Thomas Tuchel devra composer son 11 de départ comme depuis plusieurs matchs avec une longue liste d'absents. Keylor Navas, Juan Bernat, Presnel Kimpembe, Julian Draxler, Pablo Sarabia, Marco Verratti, Mauro Icardi, Kylian Mbappé et Neymar sont tous les neuf blessés et ne participeront pas à la rencontre. Du côté des Bretons, Julien Stéphan devra se passer des services de sa pépite Eduardo Camavinga ainsi que Faitout Maouassa qui sont tous les deux en phase de reprise. Daniele Rugani, Brandon Soppy et Jonas Martin ont quelques pépins physiques et ne seront pas du voyage pour la capitale. M'Baye Niang n'a pas été retenu par le coach breton pour la rencontre.

Ligue 1 - 10e Journée Paris 3 - 02 - 0 Rennes M. Kean 11'

A. Di María 21'

A. Di María 73'



PARIS SAINT-GERMAIN - STADE RENNAIS

Paris : Rico - Kehrer, Diallo, Marquinhos (cap), Kurzawa - Herrera, Paredes, Gueye - Di Maria, Kean, Florenzi.

Rennes : Gomis - Traoré, Da Silva (cap), Aguerd, Dalbert - Bourigeaud, Nzonzi, Léa-Siliki - Doku, Guirassy, Terrier.