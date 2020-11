L1 - Quand Tino Kadewere fait basculer le derby... (résumé et notes de OL-ASSE)

L'Olympique Lyonnais peut remercier Tino Kadewere ! Remplaçant au coup d'envoi, l'attaquant a changé la rencontre et offert la victoire à Lyon face à Saint-Etienne grâce à un doublé (2-1). Et pour l'anecdote, le jeune Zimbabwéen a annoncé avoir rêvé de ce scénario ce matin, sur Téléfoot...

Ligue 1 - 10e Journée Lyon 2 - 10 - 1 Saint-Etienne T. Kadewere 65'

T. Kadewere 74'

40' Anthony Lopes (CSC)



Rêve prémonitoire (nom masculin) : rêve qui a la faculté de prédire l'avenir de manière anticipée. Synonyme : Tino Kadewere. Sur Téléfoot ce dimanche matin, l'attaquant, formé au Havre, a clairement annoncé qu'il avait rêvé qu'il marquait deux buts dans le derby contre l'ASSE. Si la phrase pouvait faire sourire ce dimanche matin, les Verts ont finalement appris, à leur dépens, que le Zimbabwéen avait des dons de voyance. Alors qu'il a débuté la rencontre remplaçant, Kadewere a renversé le match face à Saint-Etienne en une demi-heure seulement, et en inscrivant, comme promis, ses deux buts.

Sur le papier, ce derby entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne paraissait déséquilibré au possible. D'un côté, l'OL, dans une bonne forme avec 6 matchs consécutifs sans défaites et épargné par les blessures, de l'autre, l'AS Saint-Etienne, qui reste sur 5 défaites consécutives et surtout handicapée par de nombreuses blessures. Claude Puel, qui connait encore plus l'exigence du derby pour avoir dirigé l'OL entre 2008 et 2011, doit donc bricoler pour construire son XI de départ en alignant notamment Camara, milieu de formation, au poste de latéral droit. Pourtant, sur la pelouse du Groupama Stadium, l'équipe qui parait en plein doute est finalement l'OL sur la première mi-temps.

Deux minutes de folie avant la mi-temps

Dès le début de la rencontre, Saint-Etienne met les ingrédients pour causer des problèmes à l'OL : un bloc compact, qui coulisse plutôt bien face à la maigre animation offensive rhodanienne, mais surtout de l'envie et de l'impact, ce dont Lyon manque cruellement. Dès la 2ème minute, le jeune Camara, libre du marquage de Dubois, est trouvé au second poteau sur un coup-franc bien botté par Aouchiche. La tête du latéral oblige alors Lopes à sortir une grosse parade pour éviter une surprise dès les premières secondes. À la 13ème minute, Lopes s'interpose encore, du pied cette fois, sur une frappe pied gauche de Bouanga. En face, Lyon peine à se créer de grosses occasions, la faute à des erreurs techniques individuelles. Et lorsque la faille est trouvée, Moussa Dembélé plante deux buts (11ème, 31ème), mais refusés pour des positions de hors-jeu.

Alors qu'il s'installe dans un faux rythme, le match s'enflamme en deux minutes juste avant la pause. Charles Abi, à la 39ème, commet une faute sur Jason Denayer avant de marquer un but finalement annulé de la tête. Quelques secondes plus tard, Harold Moukoudi perd un ballon plein axe, au milieu du terrain, et Houssem Aouar file au but, chassé par Kolodziejczak. Le milieu de terrain perd son duel face à Moulin en raison d'une frappe bien trop molle du gauche (40ème). L'OL accuse le coup et va se faire punir directement. Un ballon venu de l'aile droite atterrit directement sur la tête de Denis Bouanga, qui oblige Lopes à une grosse parade. Mais le Gabonais poursuit son action, récupère la balle et remise en retrait pour Trauco. Là, Léo Dubois commet l'erreur de suivre le ballon et délaisse donc l'ailier, qui va récupérer le ballon seul dans la surface. Il déborde alors et tente de centrer fort du pied gauche. Lopes, qui a anticipé le centre, commet une faute de main terrible qui envoie le ballon directement dans ses cages (41ème).

Le rêve prémonitoire de Tino Kadewere

Au retour des vestiaires, l'OL doit faire face à un nouveau coup dur avec la sortie sur blessure d'Houssem Aouar. Le milieu, qui a été appelé en équipe de France pour remplacer Fekir (blessé), est remplacé par Lucas Paqueta dès la 56ème minute, et Rudi Garcia en profite également pour faire entrer deux autres joueurs : Lucas Paqueta pour Bruno Guimarães et Tino Kadewere pour Moussa Dembélé. Le dernier va d'ailleurs être décisif huit minutes plus tard ! Memphis Depay, aux 25 mètres, joue une belle combinaison sur coup-franc en glissant le ballon à Maxwel Cornet côté gauche. Les Verts sont surpris, personne n'attaque l'Ivoirien qui centre fort devant le but. Là, Kadewere, qui a déclaré à Téléfoot ce dimanche qu'il avait rêvé qu'il marquait deux buts dans le derby, coupe au premier poteau et trompe Moulin d'une superbe madjer (64ème).

Ce but fait clairement tourner le match en faveur des Lyonnais. Les jeunes Stéphanois commencent à baisser le rythme et les assauts adverses deviennent de plus en plus tranchant. Kadewere, intenable, offre d'ailleurs un bon ballon à Caqueret, à l'origine de l'action, à la 71ème minute mais un retour incroyable de Neyou empêche le jeune milieu lyonnais d'armer sa frappe. Toutefois, le retour gagnant du Stéphanois se transforme en passe presque décisive pour Toko Ekambi sur le côté droit. L'attaquant arme alors une frappe enroulée pied gauche qui vient mourir sur le montant de Moulin, battu.

Denis Bouanga manque l'égalisation...

Mais comme annoncé précédemment, Tino Kadewere, porté par ses rêves et ses ambitions, va réaliser un nouvel exploit côté gauche pour inscrire son deuxième but. Sur le côté gauche, il s'infiltre dans la surface, enchaîne plusieurs gestes techniques pour éliminer deux défenseurs et profite du mauvais placement de Jessy Moulin, bien trop avancé car il anticipe le centre, pour marquer de l'extérieur du pied (74ème).

Alors que Saint-Etienne se révolte en fin de match, Jean Lucas commet une faute technique et lève le ballon dans la surface, directement sur son bras. Si l'arbitre décide, d'abord, de ne pas siffler le pénalty, il revient sur sa décision une poignée de secondes plus tard, avec l'appui de l'arbitrage vidéo. Denis Bouanga a alors une occasion en or d'égaliser mais le Gabonais manque complètement son tir, qui file à gauche du poteau d'Anthony Lopes (86ème). Une désillusion terrible pour le leader offensif stéphanois, qui n'a donc pas pu éviter la sixième défaite consécutive des Verts. Lyon, de son côté, peut remercier son voyant Tino Kadewere et s'installe à la 5ème place. Saint-Etienne de son côté se rapproche de la zone rouge avec une 15ème position.