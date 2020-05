L1 - Quatre clubs français préparent un tournoi au Qatar en juillet !

Un tournoi amical pourrait se tenir en juillet au Qatar, réunissant Lyon, St-Etienne, Lille et le PSG.

Le PSG et l'OL ont peut-être trouvé le moyen de se préparer au retour, toujours envisagé, de la Ligue des Champions en août. Respectivement qualifiés pour les quarts et les huitièmes de finale retour (1-0 contre la Juventus à l'aller), nos deux derniers représentants français seraient défavorisés, en cas de reprise de la C1, par l'arrêt définitif de la Ligue 1, alors que les principaux championnats européens sont censés reprendre prochainement. Mais pour se maintenir dans le rythme, ils travailleraient sur le projet d'un mini-tournoi, au Qatar.

Cette compétition, qui aurait lieu en juillet, intègrerait également le LOSC et l'AS St-Etienne, d'après RTL. Une manière pour ces deux clubs, à défaut de préparer la Champions League en août, de retrouver le goût de la compétition avant la prochaine saison du championnat de France. Les Verts ne savent d'ailleurs toujours pas si la finale de la Coupe de France, qui devait justement les opposer au PSG, va finalement se jouer, ni ou et quand. En France, il ne sera pas possible de jouer un match de football avant fin août, raison pour laquelle ces quatre clubs ont défini la péninsule qatarienne comme terre d'accueil de ce tournoi.

Actuellement peu touché par le covid-19, le Qatar a tout de même fermé les lieux publics, rendu le port du masque obligatoire et surtout interdit aux étrangers l'entrée sur le territoire, ce qui pourrait compliquer l'aboutissement du projet. Mais il reste deux mois pour espérer que la situation sanitaire s'améliore à Doha. En attendant, les dirigeants parisiens, lyonnais, lillois et stéphanois vont travailler main dans la main. Et vu le contexte actuel, ce n'est pas une mince affaire.