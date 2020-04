L1 - Quatre présidents élus pour discuter avec Canal +

Avec le refus de Canal+ de payer les 110 millions d'euros liés aux droits TV, la LFP a organisé une réunion exceptionnelle, ce mercredi, afin de gérer ce conflit entre la Ligue et la chaine cryptée. Au cours de cette discussion, quatre présidents de clubs de L1 ont été mandatés par la Ligue pour discuter directement avec C+ : Nasser Al-Khelaïfi (PSG), Jacques-Henri Eyraud (OM), Olivier Sadran (TFC) et Jean-Pierre Rivère (Nice) selon les informations de L'Equipe.

Nos confrères affirment, aussi, que Maxime Saada, le patron de Canal+, s'est déjà entretenu avec le président parisien avant la réunion et qu'il souhaitait quatre interlocuteurs, dont NAK. A noter que les quatre présidents ont été désignés à l'unanimité par un vote du bureau de la LFP. Seule Nathalie Boy de la Tour s'est abstenue, mettant en lumière des possibles conflits d'intérêts entre NAK, président de beIN Media Groupe et Canal+. Pour le moment, aucune date n'a été fixée pour ce rendez-vous téléphonique.