L1 - Quelles compos pour Bordeaux-Marseille ?

Comme Costil l'a dit récemment, pour Bordeaux, il s'agit "du match de l'année". Ce dimanche, les Girondins reçoivent l'Olympique de Marseille au Matmut Atlantique (21h) en clôture de la 22ème journée de Ligue 1. Le match de l'année car les Phocéens ne se sont plus imposés à Bordeaux depuis octobre 1977, soit plus de 40 ans ! Pour espérer maintenir cette malédiction, les Marine-Et-Blanc devraient se présenter avec un onze quasiment identique à celui victorieux à Nantes. Seuls Sabaly et Adli devraient entrer dans le onze à la place de Kwateng et Hwang.

A domicile, Marseille a subi un coup d'arrêt contre Angers la semaine passée (0-0) mais les Olympiens n'ont plus perdu depuis le 30 octobre dernier, toutes compétitions confondues. Lors de cet accroc, Dimitri Payet était absent, contrairement à ce dimanche. André Villas-Boas peut compter sur tout le monde et l'entraîneur marseillais devrait aligner son onze type avec Kamara en sentinelle et Germain à droite.

Ligue 1 - 22e Journée

GIRONDINS DE BORDEAUX - OLYMPIQUE DE MARSEILLE

FCGB : Costil (C.) - Sabaly, Koscielny, Pablo, Benito - Otavio, Basic - Oudin, Adli, De Préville - Briand

OM : Mandanda (C.) - Sarr, Alvaro, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Kamara, Sanson - Germain, Benedetto, Payet