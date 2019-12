L1 - Quelles compos pour Brest-Nice ?

Dans le cadre de la 18ème journée de Ligue 1, le Stade Brestois accueille ce samedi l'OGC Nice (20h). Pour cette rencontre, le promu peut compter sur les retours de Diallo et Court. Grandsir n'est quant à lui pas convoqué. S'ils ont remporté leur dernier match avec la manière face à Metz (4-1), les Aiglons restent sur sept défaites consécutives à l'extérieur, dont six en championnat. De plus, le Gym se déplace sans Atal, Hérelle et Pelmard, blessés.

STADE BRESTOIS - OGC NICE

SB29 : Larsonneur - Faussurier (C.), Castelletto, Bain, Baal - Belkebla, Diallo, Battocchio - Court, Charbonnier, Cardona

OGCN : Benitez - Burner, Sarr, Dante (C.), Nsoki - Lees-Melou, Cyprien, Lusamba - Ounas, Dolberg, Claude-Maurice